L’agente Beppe Accardi ha parlato delle ultime notizie sul calciomercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte, temi caldi: Koulibaly e Milik.

Kalidou Koulibay e Arek Milik sono due casi spinosi per il Napoli lo dice anche Beppe Accardi che a Radio Marte fa il punto sulle trattative in entrata e uscita del Napoli:

Mercato del Napoli ora è bloccato. Se andiamo a vedere gli altri campionati non hanno queste problematiche, che ogni anno in Italia arriva prima di fare il mercato e questo complica la vita. Ovviamente se Milik e Koulibaly restano a Napoli non è che il club si metta a piangere.

Meglio Szoboszlai o Veretout per il Napoli? Il francese è più completo per le necessità di squadra, anche se l’altro è un buon giocatore. Koulibaly può diventare il nuovo caso Allan? All’estero queste problematiche passano in secondo piano. Il Napoli può quantificare economicamente con un giocatore importante che ovviamente può creare problemi dal punto di vista del mercato. Ma siccome il Napoli lo prese che non lo conosceva nessuno e nel primo anno fu messo in discussione, se si risolve il problema con la vendita bene, altrimenti lui è una persona seria