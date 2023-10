Rissa Shock nell’Italia Under 21: Marco Nasti Espulso, pugno in faccia a Matteo Ruggeri, naso fratturato

Rissa choc nel ritiro dell’Italia Under 21: Marco Nasti espulso per aver fratturato il naso di Matteo Ruggeri con un pugno.

Un episodio sconvolgente ha scosso il ritiro dell’Italia Under 21: Marco Nasti, attaccante del Bari, è stato espulso dal ritiro e rimandato a casa per aver colpito violentemente il compagno di squadra Matteo Ruggeri, causandogli una sospetta frattura del setto nasale.

Cosa è realmente accaduto nel ritiro dell’Italia Under 21 che ha portato all’espulsione di Marco Nasti?

L’incidente è avvenuto nel ritiro della Nazionale Under 21, dove Marco Nasti ha colpito con un pugno in faccia il compagno di squadra Matteo Ruggeri. Quest’ultimo, esterno dell’Atalanta, ha subito una sospetta frattura del setto nasale a causa dell’impatto.

Marco Nasti è stato espulso dal ritiro dell’Italia Under 21 per aver colpito violentemente il compagno Matteo Ruggeri, causandogli una sospetta frattura del setto nasale.

Il Ct Carmine Nunziata ha immediatamente espulso Nasti dal ritiro, escludendolo dal prossimo match contro la Norvegia, valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025. Nasti ha successivamente chiesto scusa attraverso un messaggio su Instagram, sottolineando il suo rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra.

Questo episodio aggiunge un ulteriore livello di preoccupazione per il calcio italiano, già alle prese con lo scandalo delle scommesse illecite che ha coinvolto Fagioli, Tonali e Zaniolo. La rissa tra i giovani calciatori mette in luce la necessità di un’educazione sportiva e comportamentale più rigorosa all’interno delle squadre.