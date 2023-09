Napoli su Koopmeiners, ma l’Atalanta non ne vuole sapere: respinta offerta da 37mln

Il Napoli ha provato a portare Teun Koopmeiners all’ombra del Vesuvio, ma l’Atalanta ha respinto la generosa offerta da 37 milioni più bonus.

CALCIO NAPOLI. Teun Koopmeiners, l’uomo dei gol pesanti per l’Atalanta, continua a brillare nel mondo del calcio italiano. La sua ultima impresa è stata segnare un gol decisivo nel complicato scontro contro il Verona al Bentegodi. Sotto la guida di Gasperini, Koopmeiners non è solo diventato il perno della formazione, ma anche un leader tecnico indiscusso e una guida per i nuovi arrivati nello spogliatoio.

La sua eccezionale performance non è passata inosservata, attirando l’attenzione di diverse grandi squadre italiane, tra cui il Napoli. Il club azzurro si è presentato alla corte della Dea con un’offerta allettante di 37 milioni di euro più bonus per assicurarsi i servizi del giocatore olandese, ma, l’Atalanta, nota per la sua astuzia sul mercato, ha deciso di rifiutare l’offerta, dimostrando ancora una volta la sua determinazione nel mantenere i propri talenti.

La scorsa estate, l’Atalanta aveva già blindato Koopmeiners rinnovandogli il contratto fino al 2027 e adeguando il suo ingaggio a 2,8 milioni di euro netti a stagione. Questa mossa strategica si è rivelata fondamentale per consolidare ulteriormente la squadra. Nonostante il pressing del Napoli, l’Atalanta ha deciso di non cedere, confermando così il suo impegno nel mantenere la sua stella.