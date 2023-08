Rinnovo Osimhen: De Laurentiis incontra l’agente, schiarita in vista

Il Napoli vuole il rinnovo di contratto di Victor Osimhen, ieri Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’agente Roberto Calenda.

Notizie Calcio Napoli – C’è grande attesa per il rinnovo di Osimhen con la SSCN. Il primo ad attendere un esito positivo della questione è Rudi Garcia. Il tecnico francese ha sempre chiesto di trattenere i migliori calciatori, così da avere una base soldi su cui puntare per la prossima stagione.

Osimhen-Napoli: rinnovo di contratto, le novità

De Laurentiis è intenzionato a tenere almeno un altro anno Osimhen. Il presidente del Napoli addirittura è pronto a rifiutare anche 200 milioni di euro dall’Arabia, come detto anche da Carlo Alvino.

Secondo quanto riferisce Repubblica nella giornata di ieri c’è stata una prima schiarito sul rinnovo di Osimhen. Aurelio De Laurentiis e l’agente Roberto Calenda si sono incontrati durante una riunione fiume per parlare proprio del nuovo contratto dell’attaccante, a cui sono stati offerti circa 40 milioni di euro di ingaggio per giocare in Saudi Pro League.

Osimhen resta al Napoli: l’offerta di De Laurentiis

Sempre secondo quanto riferisce Repubblica, il presidente del Napoli De Laurentiis sta per rilanciare con una proposta di rinnovo di Osimhen fino al 2027 che prevede un ingaggio più che raddoppiato. Si parla di un nuovo contratto da oltre 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi, oltre a due clausole rescissorie. Una per il calcio europeo e l’altra per quello arabo.