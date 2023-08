Alvino: “De Laurentiis è imprevedibile, per Osimhen potrebbe chiedere anche 250 milioni “

Secondo Alvino, De Laurentiis potrebbe chiedere anche più di 200 mln per Osimhen, non percependo la volontà del giocatore di lasciare il Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto sul futuro di Victor Osimhen, oggetto del desiderio dei club arabi pronti a cifre folli per acquistarlo. Secondo Alvino però la società azzurra fa muro:

“Il Napoli non vacilla di fronte alle offerte milionarie, Osimhen ha ancora 2 anni di contratto” spiega il giornalista. Che poi ricorda come De Laurentiis abbia parlato di “duecentino”, rifiutando cioè anche 200 milioni.

“Ma De Laurentiis è imprevedibile, potrebbe chiederne anche 250 per lasciarlo andare. Il presidente ha il coltello dalla parte del manico” aggiunge Alvino.

Inoltre, il giornalista non percepisce in Osimhen la reale volontà di lasciare Napoli. Dunque la sensazione è che servirà un’offerta folle, forse anche oltre i 200 milioni, per convincere De Laurentiis a privarsi del suo gioiello. La società vuole tenerselo stretto.