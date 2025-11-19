19 Novembre 2025

Repubblica: “Nuovo stadio del Napoli, fumata nera: il Comune blocca il progetto Caramanico”

Come riportano Antonio Di Costanzo e Pasquale Tina su Repubblica Napoli, la riunione della conferenza dei servizi della Zes (Zona economica speciale) sul nuovo stadio del Napoli si è conclusa con l’ennesima fumata nera. Nessuna autorizzazione, nessun ok: anzi, il progetto sembra allontanarsi.

Il Comune ha ribadito il proprio «parere non favorevole» alla proposta così come formulata dal club, chiedendo che fosse verbalizzato il carattere preliminare della conferenza e ricordando che la riunione «non può avere valore di autorizzazione unica dell’intervento». In altre parole: non basta per far partire i lavori, neanche nel quadro agevolato della Zes.

Alla seduta erano presenti Città Metropolitana, Asl, rappresentanti dei commercianti del mercato Caramanico e lo studio di progettazione del Calcio Napoli. Secondo Repubblica Napoli, il Comune ha contestato «criticità già espresse» e «carenza di contenuti nelle controdeduzioni» presentate dal club.

L’opposizione dei mercatali: «Non ci spostiamo»

Un ostacolo significativo arriva anche dai commercianti dell’area Caramanico. Come scrivono Di Costanzo e Tina su Repubblica Napoli, Marrigo Rosato (Ana) e il portavoce Vincenzo Calcamucci (Aicast) hanno espresso «stupore per le modalità di gestione del procedimento» e ribadito la «totale indisponibilità» alla delocalizzazione.

Un’area che conta circa 500 operatori, più l’indotto: un sistema economico che non intende lasciare spazio a un cantiere milionario.

Il Comune rilancia sul Maradona: il piano da Euro 2032

Durante la riunione, il Comune ha ricordato il progetto già approvato per l’ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona in vista di Euro 2032. Il piano – ricostruito da Repubblica Napoli – prevede:

nuova configurazione del primo anello;

realizzazione di Skybox, Field Box e posti VIP;

adeguamento vie di esodo e accessibilità;

restyling servizi, bar e ristorazione;

nuova o ampliata copertura;

spazi commerciali e museo «Maradona Experience»;

recupero dei parcheggi interrati;

studio per la riapertura del terzo anello chiuso dal 2004.

Ma il Napoli ha già fatto sapere che non parteciperà alla ristrutturazione del Maradona.

La posizione del club: «Il Maradona è un semi cesso»

La linea societaria è chiara e ferma. Come ricordato da Repubblica Napoli, De Laurentiis aveva già bocciato ogni ipotesi di ristrutturazione dell’impianto di Fuorigrotta durante il suo intervento alla Bocconi: «Il Maradona è un semi cesso».

Gli ostacoli identificati dal club sono molteplici:

giocare in un cantiere aperto sarebbe impossibile;

l’area ha gravi carenze di parcheggi;

la zona non offre margini di espansione infrastrutturale.

Il Napoli, scrivono Antonio Di Costanzo e Pasquale Tina su Repubblica Napoli, è pronto ad andare avanti con Poggioreale, ma è consapevole delle difficoltà e dei rallentamenti.

L’ipotesi alternativa: Afragola torna nei radar

Se la Zes dovesse bocciare definitivamente il progetto Caramanico, non è escluso che il club possa tornare a valutare altre opzioni già considerate in passato.

Tra queste, l’ipotesi Afragola, citata da Repubblica Napoli: un’area strategica accanto alla stazione dell’alta velocità progettata da Zaha Hadid, in forte espansione urbanistica e con un sistema di collegamenti ritenuto ideale per una nuova casa del Napoli.

