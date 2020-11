Repubblica – Napoli su Thauvin del Marsiglia, ma Giuntoli ha una priorità

Il mercato è sempre aperto anche per il Napoli e Repubblica riferisce che Cristiano Giuntoli sta puntando Florian Thauvin del Marsiglia.

L’ultima indiscrezione di mercato che riguarda il Napoli è l’interessamento di Giuntoli per Florian Thauvin del Marsiglia. Repubblica scrive che il direttore sportivo del Napoli si sta muovendo sul mercato e secondo l’Equipe ha puntato il trequartista francese di 27 anni che piace pure ad Atalanta e Milan. Thauvin può giocare sia come esterno sia dietro le punte e questo lo renderebbe molto utile negli attuali schemi del Napoli.

Ma oltre a tenere sotto controllo il mercato, il direttore sportivo ha anche una priorità chiudere l’accordo con il tecnico Gennaro Gattuso e blindarlo fino al 2023. Dalle ultime notizie filtra che De Laurentiis e Gattuso si siano stretti la mano, quanto basta per siglare un accordo che sarà ratificato ufficialmente nelle prossime settimane. Il Napoli crede molto in Gattuso e per questo vuole tenerlo sulla panchina. Il rapporto tra il tecnico ed il presidente è molto buono, improntato sulla chiarezza e la stima reciproca.