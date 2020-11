Il Napoli ha praticamente chiuso il rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso, l’allenatore firmerà fino al 2023. Annuncio imminente.

Manca davvero poco all’annuncio del rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso. Il tecnico dopo mesi di trattative è riuscito a trovare l’intesa con la SSCN. Alla base di tutto c’era la volontà dell’allenatore di non avere penali. Si voleva sentire libero di poter scegliere il suo destino, senza sentirsi vincolato. Lo ha detto sempre chiaramente Gattuso ed alla fine il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di accontentarlo. Il patron del Napoli giudica positivamente il lavoro svolto dall’allenatore calabrese, ecco perché gli viene rinnovata la fiducia in questo momento molto delicato, sotto ogni punto di vista.

Nessuna penale, il regalo di De Laurentiis al suo tecnico: dopo settimane trascorse a trattare sulla riduzione della clausola rescissoria, la mossa a sorpresa del presidente nell’incontro di sabato e la decisione di accontentare il suo allenatore. Sotto il profilo degli ultimi aspetti sono al lavoro JorgeMendes e Andrea Chiavelli, mentre sotto il profilo pratico è l’avvocato bolognese Piero Baffa a occuparsi della faccenda. Da tempo è il legale di fiducia di Ringhio. C’è intesa sugli aspetti salienti: la durata del nuovo contratto (altri due anni, De Laurentiis non ha inserito l’opzione per il rinnovo) e l’aspetto economico. Gattuso vedrà fin da questa stagione un ritocco dell’ingaggio (guadagna 1,4 milioni all’anno) e poi dalla prossima il suo stipendio dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,2 milioni di euro (dal 22/23 invece dovrebbe percepire una busta paga da 2,4 milioni). A cui poi aggiungere la parte variabile, legata al raggiungimento degli obiettivi. Certo, lo scudetto e le varie coppe. Ma soprattutto il piazzamento in Champions. Durante la sosta per le nazionali il Napoli pensa di fare l’annuncio ufficiale.