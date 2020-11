Gennaro Gattuso ha tenuto a rapporto la squadra dopo la sconfitta col Sasuolo, il tecnico non vuole più vedere certi cali di tensione.









In vista della sfida di Europa League contr il Rijeka, Gennaro Gattuso ha voluto un confronto con la squadra. La partita con il Sassuolo è stata affrontata non al meglio. Nonostante il Napoli abbia creato almeno tre nitide occasioni da gol, la squadra non è apparsa grintosa come vuole il suo tecnico. Un atteggiamento già visto contro l’Az Alkmaar che sembra presentarsi ciclicamente. Gattuso vuole risolvere la questione ed anche per questo ha tenuto a rapporto i suoi calciatori, ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

Ciò che non va affatto giù a Gattuso soprattutto per la maniera in cui è maturata la fresca sconfitta in campionato. A tal scopo, cioè per fare anzitutto chiarezza, nonché per ripristinare le giuste motivazioni (ritrovando vigore e lucidità sotto porta), il tecnico ha tenuto (ieri) a rapporto la squadra nel corso della seduta mattutina di allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Un confronto perentorio, alla maniera di Ringhio: urge naturalmente la scossa già dalla prossima.

Il confronto tra Gattuso e la sua squadra ha come obiettivo quello di ricaricare le energie mentali. Giocare ogni tre o quattro giorni e trovare sempre le giuste motivazioni non è facile. Ma in campo professionistico non si può lasciare mai nulla al caso. Per alcuni tratti il Napoli ha messo in seria difficoltà il Sassuolo ma non è riuscito ad avere un atteggiamento costante. Questo gli è costato una sconfitta che fa davvero male, perché la partita sembrava si potesse indirizzare sui binari che voleva il Napoli. Ora il gruppo, magari trainato dal capitano Insigne, dovranno dare una risposta concreta in Europa League. La vittoria con la Real Sociedad è stata importante, ma servono altri tre punti per cancellare la sconfitta con l’Az.