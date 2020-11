Corriere dello Sport – Falli ignorati, gli arbitri snobbano il Var

Arbitri e Var scoppia la polemica, sempre più direttori di gara rinunciano all’ausilio dell’On Field Review in Serie A.









La tecnologia sembrava poter mettere a tacere le polemiche, ma tra arbitri e Var non è scattato il feeling. Il perché proprio non si capisce dato che il mezzo tecnologico è un sussidio fondamentale in moltissimi altri sport. In nome della chiarezza in Bundesliga hanno anche aperto un canale twitter, ma in Italia, invece preferiamo la polemica ed il fraintendimento. Addirittura andiamo a sollevare la questione se è giusto annullare un gol per qualche centimetro in fuorigioco, mentre prima del Var si faceva la polemica opposta: sottolineando la necessità della tecnologia per eliminare questi dubbi.

Ma di arbitri anti Var parla anche il Corriere dello Sport: “E’ chiaro che in questo scalcinato inizio di campionato arbitrale, qualche punto fermo c’è e uno riguarda il (non) uso, del VAR. Siamo passati da un eccesso all’altro, da che si andava a scorgere al monitor anche le mosche ad ora che i falli più evidenti vengono bellamente ignorati. Con la tecnologia relegata ad un mero esercizio per geometri sui fuorigioco. L’architetto Rizzoli da Mirandola ha ammesso che tre errori grossi sono stati commessi (i due rigori di Milan-Roma e quello non dato di Inter-Parma, ci sarebbe pure Juve-Verona, sul quale il designatore ha usato il più classico giro di parole) ed ha escluso che ci sia un’avversione al Video Assistant Referee. La realtà, però, è diversa“.