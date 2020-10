La Bundesliga, gli arbitri spiegano gli errori del Var su Twitter. La serie A aspetta la sala unica di Coverciano.

Gli arbitri e la Var su Twitter, in Bundesliga hanno attuato ciò che in Italia è pura fantascienza. La DFB ha aperto un account Twitter ufficiale dove saranno gli arbitri a spiegare ai tifosi gli errori commessi al VAR.

Chi si aspettava che l’introduzione del Var avrebbe fatto sparire le polemiche nel mondo del calcio è rimasto deluso. In Germania però la DFB – la federazione calcistica – ha deciso di fare un esperimento affidandosi a Twitter dove un account, per la precisione quello dei direttori di gara tedeschi, commenta in tempo reale i motivi che hanno portato alla decisione del Var in ogni partita a ogni episodio. La spiegazione, per le partite di Bundesliga e di Zweite Bundesliga, arriva direttamente dalla sala principale del Var a Colonia.

Errori come quello di Doveri su Lozano saranno commentati in tempo reale, compresi i motivi che hanno portato alle scelte del VAR in ogni partita.

LA SERIE A ASPETTA LA SALA UNICA DI COVERCIANO

La decisione arriva direttamente dal Video Assist Center di Colonia, sala principale del VAR collegata a tutti i campi dove si svolgono le partite.

“Decisione dell’arbitro: goal, motivo del test: fuorigioco?, Decisione finale: goal”. Questo l’ultimo tweet riguardo a un gol alla fine convalidato a Zulj nella gara di ieri in Zweite Liga – seconda divisione tedesca – tra Bochum e Aue. Un meccanismo semplice ma abbastanza risolutivo, soprattutto a livello di chiarezza e trasparenza.

In Italia, gli arbitri non concedono interviste, non parlano, non sentono e non vedono. Ipotizzare una rivoluzione simile nel nostro paese è utopico, ma ve lo immaginate Rizzoli su Twitter mentre spiega come mai ha convalidato un goal in fuorigioco alla Juventus.

Il sistema calcio italiano è malato da tempo e nessuno sembra voler trovare una soluzione. Intanto la serie A aspetta ancora l’apertura della sala unica di Coverciano.