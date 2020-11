Carlo Ancelotti ex tecnico del Napoli parla della sua avventura sulla panchina azzurra, ma anche del rapporto col figlio Davide.









Torna a parlare di Napoli Carlo Ancelotti, attuale tecnico dell’Everton, che a France Football parla anche del rapporto di lavoro col figlio Davide. Proprio questo rapporto è stata una delle questioni maggiormente discusse durante il periodo in cui era sulla panchina dei partenopei. Ancelotti fa sapere che lavorare col figlio è “probabilmente l’aspetto migliore del mio lavoro. Napoli dicono che ho accettato la panchina per sistemare lui. Ma Davide è intelligente, ama lo sporto, ha studiato. E’ stato uno dei più giovani diplomati in scienze dello sport, in Germania. Lui è competente e motivato, poco importa quel che dicono alle spalle“.

Ancelotti ritorna su un’altra polemica del periodo vissuto al Napoli, ovvero quello del rapporto con lo spogliatoio: “Tutto quello che si è scritto sui miei problemi di spogliatoio al Bayern, o a Napoli, non è vero. Volevo far ruotare gli uomini e lanciare forze fresche. Tutto qua“. Proprio durante la gestione Ancelotti, però, si è avuto l’ammutinamento dei calciatori che ha segnato probabilmente l’inizio della fine per il tecnico di Reggiolo sulla panchina azzurra. Una ferita poi rimarginata col tempo e con il passaggio di consegne con Gennaro Gattuso.