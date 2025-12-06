Repubblica: “L’ultima del 2025 a Fuorigrotta. Notte azzurra con 55 mila tifosi”
Domani sera il Maradona si accenderà per l’ultima volta nel 2025. Una sfida che Repubblica Napoli definisce «doppiamente speciale»: Napoli-Juventus non vale soltanto tre punti pesantissimi per l’alta classifica, ma rappresenta anche l’atto finale dell’anno solare nello stadio di Fuorigrotta.
Dopo il confronto con il grande ex Luciano Spalletti, come ricorda ancora Repubblica Napoli, gli azzurri affronteranno solo trasferte: Udine e Cremona in campionato (14 e 28 dicembre), Lisbona in Champions contro il Benfica di Mourinho, e poi la Supercoppa Italiana a Riad il 18 dicembre contro il Milan. Un finale di stagione in viaggio che potrebbe diventare di cinque gare qualora il Napoli di Conte raggiungesse la finale in Arabia Saudita.
L’ultima festa del Maradona
Sono 20 le partite consecutive senza sconfitte a Fuorigrotta (14 vittorie e 6 pareggi), come riporta Repubblica Napoli, compreso il recente pari in Coppa Italia con il Cagliari. Domani Di Lorenzo e compagni proveranno a salutare l’anno con un’ultima festa proprio dove il 23 maggio hanno alzato il quarto scudetto della storia del club.
Il sold out, ormai una costante del 2025, racconta l’attesa: 55 mila presenti, settore ospiti compreso, per una cornice che Repubblica Napoli definisce «spettacolare e meritatissima» per i campioni d’Italia.
Conte cerca il regalo di fine anno
La squadra di Antonio Conte affronta la Juventus da capolista, sette mesi dopo il titolo, con il chiaro obiettivo di blindare il primato prima del trittico di trasferte.
Il Maradona, sottolinea ancora Repubblica Napoli, sarà «il dodicesimo uomo» in una sfida che si preannuncia incandescente anche per il ritorno di Spalletti da avversario.
Obiettivo: chiudere imbattuti e ripartire nel 2026
Al Napoli basterebbe un pareggio per chiudere imbattuto tra le mura amiche tutto il 2025, ma Conte e i suoi puntano alla vittoria per aprire col sorriso il ponte verso il 2026.
Domani «si abbassa il sipario», scrive Repubblica Napoli. E il Napoli spera di farlo con i fuochi d’artificio del primato in classifica.