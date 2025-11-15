Repubblica: De Laurentiis furioso: “Rrahmani e Anguissa infortunati in nazionale”
Guardarsi negli occhi e ripartire, insieme ad Antonio Conte, ma nel frattempo il Napoli deve fare i conti con una perdita pesantissima. Come racconta Pasquale Tina sulle pagine di Repubblica Napoli, l’infortunio di Frank Zambo Anguissa è una mazzata che condizionerà profondamente il percorso degli azzurri nei prossimi mesi.
Gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra: tradotto, «Anguissa ha concluso il suo 2025», scrive Repubblica Napoli. I tempi di recupero stimati oscillano tra le otto e le dieci settimane, con il rientro fissato per gennaio. Una perdita enorme, considerando il rendimento del camerunese: quattro gol in campionato e un impatto totale nella struttura tattica di Conte.
La furia di De Laurentiis
Il presidente Aurelio De Laurentiis, riferisce ancora Pasquale Tina su Repubblica Napoli, è infuriato. L’incidente di Anguissa si aggiunge a quello di Rrahmani, rientrato a settembre dalla Nazionale kosovara con una lesione che lo ha tenuto fuori per oltre due mesi.
In collegamento a “Motore Italia – America’s Cup”, De Laurentiis ha attaccato senza filtri:
«Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, stesso discorso per Anguissa. Non si può andare avanti così».
Il suo punto è chiaro: il calendario va rivoluzionato. «Bisogna avere meno squadre e fare meno partite. Se un giocatore si infortuna in Nazionale, si deve riaprire una finestra di mercato e ci devono risarcire».
ADL punta il dito contro Fifa e Uefa: «Sembra che dei campionati nazionali non importi nulla».
Nessun riferimento diretto ad Antonio Conte da parte del presidente, come sottolineato da Repubblica Napoli, ma il tema del momento resta il più caldo.
Lunedì il rientro di Conte: lo spogliatoio lo aspetta
Conte tornerà lunedì a Castel Volturno dopo i giorni di permesso concordati con la società. «Toccherà a lui voltare definitivamente pagina», scrive Pasquale Tina su Repubblica Napoli, accompagnato dal sostegno del gruppo storico che l’allenatore ha guidato alla rinascita dopo il decimo posto.
A guidare il blocco dei fedelissimi:
Giovanni Di Lorenzo, appena terminati gli impegni con l’Italia
Politano
Buongiorno
Rrahmani
McTominay
i presenti a Castel Volturno: Juan Jesus, Spinazzola, Lukaku
Proprio Lukaku, aggiunge Repubblica Napoli, è una figura chiave per Conte «non solo in campo ma anche nello spogliatoio».
A confermare la compattezza del gruppo è anche l’agente Mario Giuffredi:
«I senatori si butterebbero nel fuoco per Conte. Non c’è motivo di inventare cose inesatte».
La settimana senza Conte
Il Napoli ha chiuso ieri una settimana anomala, affidato a Stellini, il vice di Conte. Come riporta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, non è cambiato il metodo: doppie sedute, intensità alta, partitella finale con la Primavera.
Il test ha regalato una valanga di gol (sei) dopo tre gare senza segnare:
doppietta di Neres
reti di Ambrosino, Lucca, Mazzocchi e Vergara
Un segnale incoraggiante, anche se le indicazioni tattiche restano limitate a causa delle numerose assenze per le Nazionali.
Atalanta nel mirino
Sabato al Maradona arriverà l’Atalanta. Sarà la prima tappa di un nuovo ciclo, complicato dall’assenza di Anguissa ma fondamentale per riprendere la rincorsa.
La certezza, conclude Repubblica Napoli, è che lo spogliatoio è con Conte. E che il tempo per rimettere insieme i pezzi c’è: nulla è compromesso, né in Serie A né in Champions.