Real Sociedad al Napoli: “Pronti a dare prova di cazzimma!”

La Real Sociedad ha scritto un messaggio su twitter al Napoli in vista della sfida della sfida ei Europa League di giovedì prossimo.

“Ciao @sscnapoli! Siete pronti per il nostro appuntamento di giovedì? Vi daremo prova della nostra Cazzimma!“. E’ il messaggio che la Real Sociedad ha voluto mandare alla società partenopea. Un tag su twitter molto simpatico da parte del club spagnolo che giovedì sera affronterà la squadra di Gattuso in Europa League. La sfida si giocherà in Spagna alle ore 21 e vedrà gli azzurri già ad una sorta di spartiacque. Dopo la sconfitta con l’Az Alkmaar la formazione partenopea non si può permettere passi falsi e dovrà fare il massimo per cercare di prendere i tre punti.

Non sarà facile dato che la Real Sociedad dopo 7 partite giocate è prima in Liga Spagnola con 14 punti davanti al Real Madrid che ne ha 13. La squadra spagnola ha vinto anche la prima gara di Europa League contro il Rijeka ed ora vorrebbe mettere altri punti in cascina per assicurarsi il primo posto in classifica. Gennaro Gattuso per la sfida europea potrà contare anche su Bakayoko, ristabilito dall’infortunio, mentre sembra improbabile che possa schierare Zielinski ed Elmas, guariti dal coronavirus, ma non ancora in perfette condizioni fisiche.