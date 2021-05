Rai – “Spalletti-Marino al Napoli, De Laurentiis ha due idee diverse”

Aurelio De Laurentiis ha preso la sua decisione su Pierpaolo Marino e Luciano Spalletti al Napoli. Secondo Ciro Venerato il presidente del Napoli non ha intenzione di puntare su una figura come il direttore generale: “De Laurentiis fa anche il manager e non ritiene indispensabile questa figura. La presenza di Marino nell’organigramma della SSCN sarebbe addirittura ingombrante“. A Radio Kiss Kiss NApoli durante il programma Radio Goal di Valter De Maggio, Venerato aggiunge: “Non mi risultano contatti tra Marino e De Laurentiis e credo che non si farà nulla“.

De Laurentiis vuole Spalletti al Napoli

Diverso il discorso per Luciano Spalletti, tecnico che da tempo è in orbita azzurra. Secondo Venerato il presidente De Laurentiis per due volte ha provato “a prendere Spalletti ma questa potrebbe essere la volta buona. Al momento è stata presentata una proposta e Luciano la sta prendendo in considerazione“. Sia da un lato, sia dall’altro, verrà presa una decisione definitiva quando si saprà il “Napoli se riuscirà a raggiungere il piazzamento Champions League oppure se dovrà giocare in Europa League“. Secondo Venerato al momento Spalletti non ha ancora firmato per il Napoli perché “De Laurentiis vuole tenersi le mani libere e capire come va a finire la storia tra Simone Inzaghi e Lotito. Inoltre non dimentichiamoci che Sarri è ancora libero“.