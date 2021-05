Calciomercato Napoli

Un colpo del mercato del Napoli risponde al nome di Sivert Heggheim Mannsverk, centrocampista che gioca nel Sogndal, squadra norvegese. Il club azzurro è sempre molto attento al mercato dei giovani, soprattutto quelli che possono avere anche un impatto nell’immediato. In questo caso si tratta di un giocatore che ha disputato 43 partite nella OBOS-ligaen norvegese con 5 gol e 5 assist ed ha anche 4 presenza in Uefa Youth League, con a referto 1 gol e 1 assist. Secondo Ciro Venerato il Napoli ha una trattativa avanzata per Sivert Heggheim Mannsverk: “Mi arrivano conferme per il centrocampista di 18 anni che gioca nell’Under 19 e 21 della Norvegia. La trattativa è già in corso e ci sono delle buone possibilità che il giocatore si presenti nel ritiro di Dimaro”. Secondo Venerato l’offerta del Napoli è di “500 mila euro”.

Chi è Sivert Heggheim Mannsverk

Il Napoli sta seguendo da vicino Mannsverk ma il giocatore piace a tanti club in Serie A: Lazio, Inter, Sassuolo e Bologna da tempo si sono messe sulle tracce del centrocampista del Sogndal. In Europa c’è l’Ajax che lo segue, ma anche l’Arsenal in Premier League. Mannsverk è un centrocampista centrale dotato di buona tecnica, che può giocare sia davanti alla difesa che in posizione leggermente più avanzata. Fisicamente deve ancora crescere, ma a 18 anni ha tutto il tempo per farlo.