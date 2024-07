Conte a Castel Volturno, entusiasmo ai massimi livelli tra i tifosi del Napoli: “Siamo carichi!” (VIDEO)

Il nuovo allenatore Antonio Conte porta fiducia e determinazione: il Napoli pronto a risalire la china dopo una stagione deludente.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Antonio Conte ha lasciato Castel Volturno dopo il primo giorno di raduno del Napoli, mostrandosi visibilmente soddisfatto e ottimista verso la nuova stagione. Il noto allenatore è stato accolto da una folla di tifosi azzurri entusiasti, desiderosi di salutare il nuovo ‘guerriero’ della panchina partenopea.

Il raduno di Castel Volturno ha segnato l’inizio ufficiale della preparazione estiva per il Napoli. Poco prima delle 15.30, Conte ha lasciato la struttura di allenamento del club, circondato dai suoi sostenitori. Foto, autografi e sorrisi hanno caratterizzato l’uscita del tecnico salentino, il quale ha risposto con sicurezza ad una domanda postagli da un tifoso: “Mister, siete carichi per il raduno di Castel Volturno?“, gli hanno domandato. La risposta di Conte non si è di certo fatta attendere: “Siamo carichi sempre!”.

Queste parole hanno suscitato grande entusiasmo tra i tifosi partenopei, desiderosi di riscattare una stagione difficile chiusa al decimo posto, con l’esclusione dalle competizioni europee. Conte, con il suo carisma e la sua esperienza da ex allenatore di Juventus e Inter, sembra aver infuso nuova positività e fiducia nell’ambiente.

Il Napoli ha ripreso subito il lavoro: oggi martedì 9 luglio i calciatori azzurri si sono sottoposti alle visite mediche, mentre già domani è prevista la seconda giornata di raduno. La squadra partirà per Dimaro giovedì mattina, iniziando così a prepararsi seriamente per la nuova stagione.

Guarda il video dell’uscita di Antonio Conte da Castel Volturno pubblicato dal portale GianlucaDiMarzio.com:

Napoli, l’arrivo di Conte a Castel Volturno per l’inizio del raduno (youtube.com)