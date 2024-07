Raduno Napoli a Castel Volturno, i tifosi implorano Osimhen: “Resta qui!” (VIDEO)

Il bomber nigeriano Victor Osimhen riceve l’acclamo dei sostenitori partenopei durante il raduno della SSC Napoli a Castel Volturno.

Il giorno del raduno della SSC Napoli ha visto Victor Osimhen, Amir Rrahmani e Andrè-Frank Zambo Anguissa concludere le visite mediche e lasciare il centro sportivo di Castel Volturno in anticipo rispetto agli altri. Mentre Rrahmani e Anguissa hanno evitato il contatto con i sostenitori, Osimhen ha sorpreso tutti interagendo calorosamente con i fan, firmando autografi e scattando selfie, nonostante le voci persistenti di un possibile trasferimento all’estero.

Il giocatore nigeriano ha anche attirato l’attenzione per un nuovo look con una chioma bionda, una scelta che ha suscitato interesse “stilistico” tra i presenti, già adottata in passato in altre fasi della stagione. A differenza dei suoi compagni, Osimhen ha manifestato un atteggiamento più aperto, anche se incerto sul proprio futuro.

Nel frattempo, mentre i giocatori si preparano per la nuova stagione, il manager di Leonardo Spinazzola, Davide Lippi, ha lasciato le strutture del club, lasciando intendere l’imminente annuncio ufficiale del tesseramento dell’esterno mancino.

Il raduno odierno è stato un bagno di folla per i tifosi partenopei, desiderosi di vedere i loro beniamini in azione e di esprimere il loro appoggio in vista di una stagione cruciale per il club. Resta da vedere se Osimhen, protagonista di una scena tanto calorosa oggi, deciderà di rispondere al clamore dei sostenitori o di intraprendere nuove avventure altrove.

