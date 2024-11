Politano, ha conquistato conte con una frase: Il retroscena

L’esterno azzurro si è trasformato in un elemento imprescindibile per il nuovo corso tecnico del Napoli

Dal mercato estivo al campo, Matteo Politano ha completamente ribaltato le gerarchie nel Napoli di Antonio Conte. L’ex Inter si è reinventato, diventando uno dei pilastri del nuovo corso tecnico azzurro.

Come riporta il Corriere dello Sport, il rendimento di Politano va ben oltre i numeri offensivi (un gol e un assist). Il suo contributo è diventato fondamentale per gli equilibri della capolista, grazie a una duttilità tattica che gli permette di ricoprire più ruoli sulla fascia destra.

La proposta che ha convinto Conte

“Se c’è bisogno, in alcune partite, mi abbasso io”. Con queste parole Politano ha conquistato definitivamente la fiducia di Conte. L’esterno azzurro si è proposto come soluzione tattica per coprire l’intera fascia, garantendo equilibrio sia in fase difensiva che offensiva.

Una metamorfosi che ha sorpreso anche Luciano Spalletti. Il CT della Nazionale, che lo aveva impiegato da attaccante esterno nell’anno dello scudetto interista, ora potrebbe rivalutarlo per la sua nuova Italia a due punte proprio grazie a questa evoluzione tattica.

La prova del nove a San Siro

Domenica sera, nella sfida scudetto contro l’Inter, Politano affronterà il suo passato con una nuova consapevolezza. Il duello con Dimarco sulla fascia sarà uno dei temi tattici più interessanti del match: l’esterno azzurro dovrà confermare quello spirito di sacrificio mostrato nelle precedenti undici giornate di campionato.

A 31 anni, Politano ha dimostrato che intelligenza tattica e capacità di adattamento possono aprire nuovi scenari. La sua trasformazione in un jolly della fascia destra non solo ha convinto Conte, ma potrebbe anche spalancargli nuovamente le porte della Nazionale.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli approfondimenti sulla sfida tra Inter e Napoli.