Pistocchi punge la Juve: “Nessun club ha mai subito 3 processi negli ultimi 20 anni. Sarà complotto?”

Maurizio Pistocchi sui social parla della Juventus e sottolinea come sia l’unica squadra ad aver subito 3 processi penali.

“Non esiste al mondo un club che abbia subito 3 processi penali negli ultimi 20 anni:

Abuso di farmaci leciti (prescritta) Associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva (prescritta). Falso in bilancio (in corso). Ma ogni volta si parla di “complotto”. Strano?“

A scriverlo sui social è il giornalista Maurizio Pistocchi. Anche Nel caso di falso in bilancio, ancora in corso, i tifosi juventino sono fermamente convinti che sia tutto un complotto. Ora si stanno appigliando alle parole di Ciro Santoriello, pm dell’inchiesta Prisma, per sottolineare che le accuse alla Juve sarebbero tutte false.

Ma anche per quanto riguarda Calciopoli ci sono migliaia di tifosi juventini più che convinti che si tratti di un complotto contro la società bianconera. Eppure per quello che è accaduto i bianconeri furono retrocessi in Serie B. Ma anche questo caso ci sarebbe un sistema che vuole fare fuori la Juve.

Un sistema che i tifosi bianconeri stanno cercando di sconfiggere attraverso la disdette a Sky e Dazn. Ma fino ad ora oltre a tantissimo vociare sui social non ci sono stati fatti concreti e non c’è stata alcuna fuga di massa dalle pay tv.