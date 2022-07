Palazzo Reale Summer Fest: oggi c’è De Laurentiis, racconta la sua vita

Grandi serate di spettacoli nel Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli, con il Palazzo Reale Summer Fest. Venti serate di concerti, di grandi artisti ed artisti con la direzione artistica di Maurizio Costanti. Venti personaggi illustri che sfileranno sul palco a cominciare da mercoledì a sabato.

In totale saranno oltre 50 gli ospiti che sfileranno sul palco del Palazzo Reale Summer Fest di Napoli, 12 grandi concerti, 4 incontri speciali e 4 imperdibili spettacoli. A Palazzo Reale Summer Fest anche quest’anno affiancherà grandi nomi della cultura e dello spettacolo nazionale a talenti emergenti per venire incontro al pubblico più variegato e arrivare ai giovanissimi.

La formula per l’ingresso al festival di Palazzo Reale a Napoli resta invariate, gli aperitivi cominceranno alle ore 18.00 e con il biglietto d’ingresso ci sarà la possibilità di visitare Palazzo Reale durante i giorni di apertura. Questa sera al Palazzo Reale Summer Fest ci sarà Aurelio De Laurentiis, presidente della SSCN che racconterà la sua vita.

Palazzo Reale Summer Fest: il calendario degli eventi

Martedì 5 luglio – Aurelio De Laurentiis – uno speciale incontro in cui racconterà la sua vita

Mercoledì 6 luglio – Mara Venier – Mara Venier in “Mara si racconta” – Modera Pino Strabioli

Giovedì 7 luglio – Jimmy Sax and Symphonic Dance Orchestra – concerto con un repertorio musicale inedito da € 56,00

Venerdì 8 luglio – Fede ‘n’ Marlen Band – concerto del duo composto da Federica Ottombrino e Marilena Vitale da € 10,00

Sabato 9 luglio – BNKR44 – “Summer Tour” in cui collettivo proporrà il suo disco “Farsi male a noi va bene” da € 17,00

Giovedì 14 luglio – Angelo Branduardi – “Camminando camminando in duo” – concerto tra l’ultimo album e gli storici successi da € 33,00

Venerdì 15 luglio – Max Angioni – “Miracolato” – un one man show dal titolo “Miracolato.

Sabato 16 luglio – Mara Sattei – “Universo tour 2022” – per la prima volta live il suo album d’esordio “Universo” da € 17,00

Mercoledì 20 luglio – Maurizio de Giovanni – Presentazione libro “Un volo per Sara” con a seguire il concerto del Maestro Peppe Vessicchio con “Musica e Natura”

Giovedì 21 luglio – Samuele Bersani – “Cinema Samuele Tour” live dell’omonimo disco che ha dato all’artista la sua quinta Targa Tenco come Miglior Album in Assoluto dell’Anno ma anche i brani più amati. da € 38,00

Venerdì 22 luglio – Fiorella Mannoia – “La Versione di Fiorella-Estate” – con la sua grande band e i brani che hanno contraddistinto la sua carriera da € 69,00

Sabato 23 luglio – Giovanni Truppi – “Tour Estate” – un grande concerto che racchiude l’essenza di un decennio di carriera musicale da € 21,00

Mercoledì 27 luglio – Serata in onore di Luciano De Crescenzo – Serata speciale dedicata a Luciano De Crescenzo voluta dalla figlia Paola con alcuni dei suoi più amati colleghi e amici Marisa Laurito, Benedetto Casillo, e il sociologo Domenico De Masi.

Giovedì 28 luglio – Premiata Forneria Marconi PFM – “PFM 1972-2022, Il leggendario gruppo rock PFM con il tour “PFM 1972-2022 Special guest Luca Zabbini leader dei Barock Project. Composta da Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, seconda tastiera, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), Alberto Bravin (tastiere, chitarra, seconda voce), Eugenio Mori (seconda batteria). da € 45,00

Venerdì 29 luglio – Maurizio Lastrico – “Nel mezzo del casin di nostra vita” – Maurizio Lastrico e il suo spettacolo “Quello che parla strano” parlando di Dante da € 24,00

Sabato 30 luglio – Ditonellapiaga – “Camouflage tour” – concerto di Margherita Carducci in arte Ditonellapiaga, disco d’oro per “Chimica”, brano che ha cantato in coppia con Donatella Rettore a Sanremo. da € 18,00.