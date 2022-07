Napoli su Solbakken, può beffare la Roma: c’è un problema da risolvere

Le ultime novità di mercato sul Napoli con gli aggiornamenti sulla trattativa per Solbakken, giocatore che piace anche alla Roma.

Il calciomercato del Napoli è in pieno fermento, sia in entrata che in uscita. Lavorare su questi due fronti è fondamentale per il club azzurro che deve mantenere sempre un certo equilibrio. Aurelio De Laurentiis non vuole esuberi, ma non vuole nemmeno comprare prima di cedere altre pedine. Ecco perché Giuntoli va cauto su ogni trattativa, ma riesce comunque a bloccare giocatori per poi definirne l’acquisto. È il caso di Solbakken con il Napoli che si è inserito nella trattativa già ben avviata con la Roma. Corriere dello Sport fa sapere che il club azzurro ora sta prediligendo il mercato norvegese e svedese, mentre prima guardava principalmente a quello sudamericano con argentini e brasiliani. Ma la “definizione dei nuovi acquisti è subordinata alle cessioni“.

Per Solbakken al Napoli si continua a trattare, con il Bodo Glimt che lo cederebbe volentieri al club azzurro. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Il contratto di Solbakken scadrà il 31 dicembre e ciò significa che lui potrebbe trasferirsi a zero sin da gennaio 2023: Mourinho lo vorrebbe subito, legittimamente, ma i pessimi rapporti tra le due società stanno rallentando tremendamente l’affare. Ola, tra l’altro, è stato avvistato domenica a Roma: un blitz fulmineo, andata e ritorno in giornata con un jet privato per rompere lo stallo. In Norvegia dicono che ormai sia prossimo a raggiungere Mou, ma sullo sfondo è piombato il Napoli: pronto a investire quel paio di milioni che servono a liberarlo subito e soprattutto a offrirgli la Champions. Il tappo? Manco a dirlo: le cessioni. La cessione di Politano, nello specifico“.