Pagliuca: “La Juventus ci rubò lo Scudetto. Ci furono rigori clamorosi non dati e situazioni strane”

L’ex portiere dell’Inter, Gianluca Pagliuca, è tornato sulla stagione dell’Inter 1997/98 tirando in ballo anche la Juventus.

Nell’ambito di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere dell’Inter, Gianluca Pagliuca, è tornato sulla ‘vecchia’ Inter riportando alla mente dei tifosi degli episodi e una stagione che difficilmente dimenticheranno. Il giocatore, protagonista dell’Inter allenata da Gigi Simoni, ha sottolineato le seguenti vicende accadute durante la stagione 1997/98 e ricordando un particolare episodio specifico che vede per protagonista la Juventus:

“Nel ’97/’98, quando arrivò Ronaldo e vincemmo la Coppa UEFA, ci rubarono lo Scudetto, tra virgolette. Fu un anno fantastico che poteva essere storico, non avvenne ma non per colpa nostra. Fa male: gol di mezzo metro non convalidati, rigori clamorosi non dati, situazioni strane. Ricordo in Empoli-Juve un colpo di testa con Peruzzi che tirò fuori il pallone dalla linea quando era dentro. Poi Ferrara tirò fuori un tiro di Bierhoff che era già dentro e l’arbitro non convalidò. Ci furono situazioni molto molto strane, con la tecnologia avrei uno Scudetto in più nel mio palmarès”.

Gli eventi descritti da Pagliuca hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi dell’Inter, i quali ancora oggi ricordano quella stagione come un’occasione mancata per conquistare il titolo nazionale.