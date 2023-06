Suma attacca l’Inter: “Milanisti sfottuti e sputazzati nel 2005, adesso parlano di vittoria morale”

Il giornalista Mauro Suma è tornato sulla sconfitta dell’Inter in Champions, ricordando le umiliazioni subite dal Milan anni prima.

Il noto giornalista di fede rossonera, Mauro Suma, ha rilasciato delle dichiarazioni ‘incisive’ durante la trasmissione “È Sempre Derby” di QSVS su Telelombardia, tornando sulla sconfitta dell’Inter nella finale di Istanbul contro il Manchester City.

Il giornalista non ha esitato a criticare l’atteggiamento dei tifosi interisti dopo la sconfitta in finale, richiamando l’attenzione sulle umiliazioni subite dal Milan anni prima. I rossoneri infatti, nel lontano 25 maggio 2005 era in finale contro il Liverpool, ma in vantaggio di 3-0 alla fine del primo tempo, sono stati ripresi dai Reds che hanno poi alzato la Coppa dei Campionato dopo i calci di rigore. Di seguito un estratto delle sue parole, raccolte da Il Pallone Gonfiato:

“Quando siamo tornati noi da Istanbul siamo stati sfottuti e sputazzati in maniera vergognosa e sanguinosa. Invece l’Inter…buon per loro, hanno così una situazione diversa attorno (…). Nel 2005 non si è mai parlato della partita, perché noi la partita con il Liverpool l’abbiamo stra-dominata 114 su 120 minuti. I milanisti e il Milan sono stati sfottuti per anni, invece qui ‘vittoria morale’. Invece è stata una beffa anche questa: l’Inter avrebbe meritato di vincere, tanto quanto avrebbe meritato il Milan di vincere nel 2005”.