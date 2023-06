Kim agita l’allenatore della Corea: “Gli scrivo sempre su whatsapp, per sapere dove andrà”.

Kim Min Jae tra Napoli, Manchester United e Bayern Monaco, parla Klinsmann l’allenatore della Corea del sud.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Dopo una stagione estremamente produttiva al Napoli, il difensore Kim Min Jae è al centro di una frenetica corsa nel calciomercato estivo. Manchester United e Bayern Monaco sono tra i top club europei interessati al giocatore, con il Bayern che sembra aver preso il sopravvento, superando il club inglese.

La popolarità di Kim Min Jae non sorprende, considerando le sue prestazioni eccezionali nella recente stagione calcistica. Non solo è stato un perno della difesa del Napoli, ma ha anche ricevuto il premio come miglior difensore del campionato, aumentando notevolmente la sua visibilità e rendendolo un obiettivo appetibile per i club più blasonati.

Il suo futuro è al centro dell’attenzione dell’allenatore della nazionale sudcoreana, Jurgen Klinsmann. In una recente conferenza stampa, Klinsmann ha rivelato di essere in continuo contatto con Kim, tramite WhatsApp, per essere aggiornato sui suoi sviluppi nel mercato.

“Siamo tutti molto curiosi di vedere cosa accadrà se resterà al Napoli o se andrà da qualche altra parte. Anche noi allenatori facciamo speculazioni come voi (tifosi). Siamo molto curiosi e infatti gli scrivo sempre su whatsapp”.

Ma a gettare un’ombra sulle trattative di mercato è l’imminente servizio militare obbligatorio a cui Kim dovrà sottostare nel suo paese natale, la Corea del Sud. Tuttavia, grazie al successo olimpico del 2018, la durata del servizio militare sarà di soli 21 giorni, permettendo a Kim di tornare rapidamente in campo.

Le fonti riportano che il Bayern Monaco è ora in vantaggio nella corsa per Kim, pronto a pagare la clausola rescissoria del giocatore, stimata a 45 milioni di euro. Questa notizia ha generato speculazioni sulla possibile mediazione di Klinsmann, ex allenatore del Bayern, nel facilitare il trasferimento del difensore al club bavarese.

Con l’avvicinarsi della fine della stagione di mercato, la corsa per assicurarsi il cartellino di Kim Min Jae si fa sempre più intensa. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa affascinante storia di calciomercato.