Paganini: “Uefa indaga sulla Juve, ma dai…”

Paolo Paganini giornalista Rai commenta l’indagine della Uefa sulla Juve per presunta violazione del fair play finanziario.

In questi giorni il club bianconero sta facendo il pieno di indagini. Dal punto di vista giustizia ordinaria va avanti l’inchiesta della Procura di Torino che ha portato alle dimissioni del Cda bianconero. Dunque non certo una voglia di rinnovamento come hanno scritto molti grandi media italiani, ma una necessità.

Dal punto di vista sportivo invece sia la Figc che la Uefa vogliono vederci chiaro ed hanno aperto un fascicolo sul club ora guidato da Gianluca Ferrero, commercialista chiamato a mettere mano ai conti bianconeri.

Il giornalista Rai Paolo Paganini però non è molto d’accordo sulla Uefa che indaga sulla Juve e sui social scrive: “Ora, con tutto il rispetto, che la Uefa apra un’inchiesta sulla Juventus per violazione del fair play finanziario, ma dai su…vogliamo parlare di almeno altri 2/3 grossi club europei che come roba di fair play direi bene ma non benissimo?!” Sicuramente Paganini ha perfettamente ragione sul fatto che ci sono club le cui manovre in termini di fair play non sembrano proprio limpide. Ma l’affermazione dovrebbe essere diverse: bisognerebbe chiedere di aprire anche altri fascicoli e non di omettere quello della Juve.