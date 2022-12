Kvaratskhelia è tornato: incanta tutti in allenamento

Kvicha Kvaratskhelia è in forma ed il problema alla schiena è superato, allenamento show nel ritiro del Napoli in Turchia.

I tifosi del Napoli non attendevano una notizia migliore: Kvaratskhelia è in piena forma ed ha superato i problemi fisici. Il giocatore georgiano ha saltato le ultime tre gare di Serie A a causa di una lombalgia. Tre turni senza Kvaratskhelia in campo sono sembrati una eternità che sono molto affezionati al funambolico attaccante.

Il giocatore viene segnalato in ottime condizioni da Gazzetta dello Sport: “Per il gruppo che si è ritrovato ad allenarsi, la notizia migliore è stato rivedere Kvara già in forma e voglioso appunto di divertirsi e divertire. E forse non è un caso che la prima partitella in programma nel bel pomeriggio turco a vincerla siano stati i gialli che avevano in squadra il georgiano“.

Napoli: il ritorno di Kvaratskhelia

Il quotidiano sportivo aggiunge: “Riprendere il discorso. Quello che si è interrotto il primo novembre, a Liverpool. Anche nella notte dell’unica sconfitta (indolore) per il Napoli, Kvara si era messo in mostra con qualche numero dei suoi, lasciando di sasso gli avversari e ammutolendo Anfield, del quale avvertivi un mormorio di stupore. Quella sera in casa dei Reds subì un duro colpo alla schiena, che lo mise fuori dalle successive partite contro Atalanta, Empoli e Udinese. Le inseguitrici speravano che quell’infortunio frenasse il Napoli, ma così non è stato.

Da gennaio però Spalletti avrà bisogno di tutti al meglio per continuare la marcia a ritmo da scudetto. E ovviamente il georgiano diventa fondamentale. Otto gol e otto assist stagionali, in 17 gare giocate dicono molto ma non tutto. In parecchie sfide, le più delicate, Kvara è stato l’uomo a spaccare le partite, a metterle in discesa con i suoi dribbling e le sue spettacolari sterzate“.