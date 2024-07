Osimhen-PSG: Trattativa Ferma. La Richiesta dei Francesi non Piace agli Azzurri

La trattativa per Osimhen tra Napoli e PSG è in stallo. Il club partenopeo respinge l’offerta francese. Tutti i dettagli della situazione.

Osimhen-PSG: Trattativa bloccata

La trattativa tra Napoli e Paris Saint-Germain per Victor Osimhen è entrata in una fase di stallo. Il club partenopeo non è soddisfatto dell’offerta presentata dalla squadra francese per l’attaccante nigeriano.

Il Corriere dello Sport riporta i dettagli della situazione: “La trattativa tra il Napoli e il Paris Saint-Germain è finita in freezer. Già da un paio di giorni: non c’è ancora l’intesa.

Sul prezzo e sui valori: il Psg non ha intenzione di andare oltre i 90 milioni finiti dentro il precedente pacchetto con l’incedibile Kvara; e il Napoli, forte della clausola rescissoria da 130 milioni inserita nel contratto di Osimhen, non vuole rinunciare a un affare a tre zeri.”

La distanza tra domanda e offerta sembra essere considerevole. “Ovvero: i francesi vogliono un sostanzioso sconto, mentre il club azzurro non vuole allontanarsi troppo dai parametri stabiliti e intende chiudere il colpo a una cifra superiore ai 100 milioni.”

Possibili Sviluppi della Trattativa Osimhen

Il quotidiano sportivo aggiunge un dettaglio interessante: “Per la cronaca: gradirebbe in parziale contropartita il trequartista coreano Lee Kang-in, però Luis Enrique ha posto il veto.”

La situazione attuale vede entrambe le parti ferme sulle proprie posizioni. “La distanza, insomma, c’è ed è anche notevole, ma il Psg vuole Osimhen e Osimhen vuole Parigi. Non il secondo ritiro con il Napoli: c’est la vie, ad oggi è così. Magari in giornata cambia la scena: si vedrà.”