Osimhen, l’agente lascia Dimaro. Summit di un’ora con De Laurentiis: I dettagli

Rinnovo Osimhen-Napoli: Meeting di Oltre un’Ora tra l’Agente, Roberto Calenda e il presidente De Laurentiis a Dimaro. Notizie Napoli calcio. Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha avuto un incontro di un’ora e mezza con il presidente del Napoli, De Laurentiis, per discutere il rinnovo del contratto del centravanti nigeriano. L’agente ha lasciato il ritiro senza fare dichiarazioni.

L’Agente di Osimhen e De Laurentiis Discutono il Futuro del Bomber Nigeriano

Nella località trentina di Dimaro, luogo rituale del ritiro estivo del Napoli, si è svolto un incontro di grande importanza per il futuro della squadra. Roberto Calenda, l’agente del bomber nigeriano Victor Osimhen, ha tenuto un colloquio di un’ora e mezza con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Lo scopo dell’incontro, come riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, è stato di fare il punto sulla situazione contrattuale di Osimhen, particolarmente in vista di un possibile rinnovo. Osimhen, arrivato al Napoli nell’estate del 2020, ha segnato 10 gol in 24 presenze nella sua prima stagione in Serie A, nonostante abbia dovuto affrontare alcuni problemi fisici.

Al termine dell’incontro, Calenda ha lasciato il ritiro senza rilasciare dichiarazioni alla stampa. Un segnale che, forse, l’agente e il club azzurro stanno ancora discutendo i dettagli del nuovo contratto per il 24enne attaccante.

Il Napoli si sta preparando per una nuova stagione in Serie A, con l’obiettivo di confermarsi tra le squadre di vertice del campionato italiano. Il rinnovo di Osimhen, uno degli attaccanti più promettenti della squadra, potrebbe essere un passaggio fondamentale per consolidare l’ossatura della formazione guidata da Luciano Spalletti.

Resta quindi da vedere quali sviluppi avranno le trattative tra il Napoli e l’agente di Osimhen. Per il momento, i tifosi della squadra azzurra possono solo sperare che le notizie riguardanti il futuro del loro attaccante arrivino presto.