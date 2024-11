Corsa contro il tempo per Lobotka: le ultime da Castel Volturno

Lo slovacco parzialmente in gruppo: Conte e lo staff medico valuteranno fino all’ultimo minuto

Il Napoli si avvicina alla supersfida di San Siro con un rebus importante da risolvere: la presenza di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco sta lavorando intensamente per recuperare dall’infortunio muscolare rimediato in Nazionale, ma la sua presenza contro l’Inter resta ancora in bilico.

Da Castel Volturno arrivano segnali incoraggianti: Lobotka ha ripreso ad allenarsi parzialmente con i compagni. Il regista azzurro alterna sessioni con il gruppo a lavoro personalizzato, seguendo un programma specifico studiato dallo staff medico per accelerare il recupero senza correre rischi.

LOBOTKA GIOCA INTER-NAPOLI?

La prudenza, in questi casi, non è mai troppa. Lo staff medico del Napoli, in costante contatto con Conte, monitora quotidianamente l’evoluzione del recupero. Il tecnico azzurro vorrebbe averlo a disposizione per una sfida così delicata, ma la decisione finale verrà presa solo nelle ore che precedono il match.

In caso di mancato via libera, sarà Gilmour a dirigere il centrocampo azzurro a San Siro. Il giovane scozzese, che ha ben figurato nelle ultime uscite, è pronto a raccogliere nuovamente l’eredità dello slovacco al centro della mediana partenopea. Lobotka, in ogni caso, partirà con la squadra: anche una presenza part-time potrebbe rivelarsi preziosa.

L’INFORTUNIO DI LOBOTKA

Il problema fisico risale al 14 ottobre, durante Azerbaigian-Slovacchia di Nations League. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro, un infortunio che ha già costretto il centrocampista a saltare le sfide con Empoli e Lecce.

I progressi degli ultimi giorni fanno ben sperare, ma la delicatezza del match impone massima cautela. Lo staff medico azzurro non vuole rischiare ricadute che potrebbero compromettere il prosieguo della stagione, specialmente in un momento così delicato del campionato.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulle condizioni di Lobotka e le ultime news verso Inter-Napoli.