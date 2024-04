“Non ho promesso nulla al Napoli”: la confessione di Conte agli intermediari sul suo futuro

Antonio Conte non avrebbe ancora preso impegni col Napoli, pur valutando l’offerta di De Laurentiis. Retroscena su una sua confessione ad alcuni intermediari di mercato.

Antonio Conte è il nome più caldo per la panchina del Napoli nella prossima stagione, ma secondo un retroscena riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico non avrebbe ancora preso alcun impegno definitivo con il club partenopeo.

Stando a quanto rivelato dal quotidiano campano, Conte avrebbe confidato ad alcuni intermediari di mercato che stanno seguendo con attenzione il suo futuro professionale: “Non ho fatto alcuna promessa al Napoli”.

Questa frase getterebbe nuove luci sull’intricata trattativa per il dopo Calzona a Napoli. Conte, rimasto senza panchina dopo l’addio al Tottenham, sembrerebbe infatti ancora indeciso sul da farsi.

Da un lato c’è la ricca e ambiziosa proposta del presidente De Laurentiis, che gli avrebbe messo sul piatto un progetto di alto livello con carta bianca. Dall’altro, il tecnico salentino starebbe aspettando di capire se si libereranno altre panchine prestigiose in giro per l’Europa.

Il Napoli resterebbe comunque l’opzione più concreta e intrigante per Conte al momento, come sottolinea Il Mattino. Ma il suo silenzio e l’ammissione di non aver promesso nulla lascerebbe il campo aperto ad altri scenari.

De Laurentiis avrebbe così chiesto a Conte di pazientare ancora un po’ prima di prendere una decisione definitiva. Tutto starà nel valutare le eventuali alternative che si presenteranno all’ex Juve e Inter.