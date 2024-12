“Non è pronto”: Conte boccia l’acquisto da 12 milioni del Napoli

Il tecnico salentino non ritiene lo spagnolo pronto per il suo progetto. Si cerca un difensore d’esperienza per gennaio.

Colpo di scena nelle strategie di mercato del Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Antonio Conte avrebbe espresso perplessità su Rafa Marin, difensore spagnolo arrivato in estate dal Real Madrid per circa 12 milioni di euro.

Il giovane centrale, che finora non ha trovato spazio in azzurro nonostante l’ottima stagione all’Alaves, non rientrerebbe nei piani del tecnico salentino. Una bocciatura che apre nuovi scenari per il mercato di gennaio, con la società partenopea chiamata a intervenire sul reparto difensivo.

La situazione si complica ulteriormente considerando che Juan Jesus non viene considerato un’alternativa affidabile per il ruolo di titolare. Una problematica che potrebbe influenzare anche le scelte tattiche, vista la mancanza di un terzo centrale di livello che possa alternarsi con Rrahmani.

Per questo motivo, oltre a un terzino destro, la priorità del Napoli sarebbe diventata l’acquisto di un difensore centrale già pronto e di esperienza. Nonostante gli importanti investimenti estivi, secondi solo a quelli della Juventus, il club di De Laurentiis potrebbe tornare sul mercato per accontentare le richieste dell’allenatore.