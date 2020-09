Szoboszlai vicino al Napoli Il tecnico chiede rinforzi a centrocampo. ADL e Giuntoli stanno stringendo per il centrocampista del Salisburgo valutato 40 milioni.

Dominik Szoboszlai al Napoli, il centrocampista del Salisburgo primo nome per il centrocampo.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta della Sport: Cristiano Giuntoli, lavora per fornire a Gattuso un centrocampista di qualità, sondato Nahitan Nandez del Cagliari. L’uruguaiano potrebbe rientrare nella trattativa, che dovrebbe portare Adam Ounas in Sardegna.

Ma il ds napoletano vuole procedere con cautela, per questo motivo è ritornato l’interesse per Szoboszlai, 19 anni, centrocampista centrale del Salisburgo, uno dei giovani più interessanti in Europa.

Il Napoli segue da mesi Szoboszlai. Gli emissari di Giuntoli hanno preparato relazioni convincenti sul nazionale ungherese.

Napoli, pronta l’offerta per Szoboszlai

Giuntoli ha relazionato tutto ad Aurelio De Laurentiis, convincendolo sulla bontà dell’investimento. Il Salisburgo lo valuta 40 milioni di euro. Il Napoli sta provando a convincere i dirigenti austriaci a rivedere le loro pretese.

Secondo istituti specializzati nella valutazione dei calciatori, il valore del giocatore si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che i dirigenti napoletani sarebbero anche pronti a trattare.

Soprattutto in relazione del fatto che a gennaio scorso, lo stesso club ha venduto Erling Haaland al Borussia Dortmund per 20 milioni di euro.

Per quanto Szoboszlai sia uno tra i migliori giovani del momento, il Napoli sarebbe disposto a prenderlo per la stessa cifra, magari aggiungendo qualche bonus.

Szoboszlai ha dato l’ok

Szoboszlai ha detto si al Napoli, il mediano del Salinsburgo è attenzionato da numerosi club inglesi e tedeschi. Il Borussia Dortmund, per esempio, vorrebbe riunirlo a Haaland, ma Szoboszlai vuole giocare in serie A.

Napoli è una destinazione a lui gradita e dall’Austria fanno sapere che il ragazzo non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e che sta pressando per essere ceduto.