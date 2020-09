Rai sport – Napoli su Nandez, richiesta folle della Roma per Veretout. Preso Karbownik

Il Napoli punta Nandez del Cagliari, gli azzurri mollano Veretout dopo la richiesta fuori mercato della Roma. novità su Karbownik.

Il Napoli punta forte su Naithan Nandez, Il centrocampista del Cagliari era nel mirino di Inter e Roma, ma ora la possibilità più concreta per il futuro è il Napoli. De Laurentiis ha puntato l’uruguaiano del Cagliari per rinforzare la mediana data la difficoltà ad arrivare a Veretout.

La Roma ha chiesto 50 milioni di Euro per il cartellino del centrocampista francese.

Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Rai sport, ha fatto il punto su i movimenti del club di Aurelio De Laurentiis sul mercato. Ecco le sue parole:

“Il Napoli, ora come ora, non può spendere 1 euro, ma magari tra quindici giorni sarebbe diverso, dopo aver venduto Kalidou Koulibaly. Nandez piace da tempo al direttore sportivo del Napoli Giuntoli, un pensiero potrebbe farlo.

Manca ancora tanto tempo al cinque ottobre. Il Napoli, che oggi non può spendere un euro, può fare investimenti più avanti.

Se devo rimpiazzare Allan, io prendo Nandez. Riesce a fare entrambe le due fasi. Szoboszlai ha qualità, ma costa tantissimo“.

Venerato ha poi aggiunto: “A Giuntoli Nandez piace. Lo segue da due o tre anni; il problema non è quello, è economico. Come già detto, il rapporto tra qualità e prezzo non vede discorsi univoci da parte di Napoli e Cagliari, e vale anche per Nandez.

Un pensierino, forse, potrebbe essere fatto a fine mercato, ma ora non ci sono soldi in cassa per Nandez.

Gira una voce su Ghoulam, si parla di rescissione di contratto con il club azzurro, ma così non sarà, mi sento di smentire questa voce. Il Napoli ha già preso Karbownik e potrebbe non aspettare gennaio per portarlo in azzurro fin da subito. Il Napoli ha già bloccato anche Sokratis, ma lo prenderà il giorno dopo che avrà venduto Koulibaly che piace a PSG e Manchester City, De Laurentiis, dal canto suo sta aspettando i movimenti dei francesi“.