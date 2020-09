CdM – Napoli su Emerson Palmieri: oggi incontro a Castel Volturno

Il Napoli per la fascia sinistra vuole Emerson Palmieri, oggi ci sarà un incontro a Castel Volturno con gli agenti del calciatore italo-brasialiano.

Cedere Ghoulam e prendere un rinforzo a sinistra, è questo l’obiettivo del Napoli che ci prova per Emerson Palmieri. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi ci sarà un incontro tra la dirigenza azzurra e l’entourage del calciatore. In questa fase si cercherà di capire se ci sono le basi per limare le distanze che si sono palesate negli incontri telefonici. Giuntoli vorrebbe prendere Emerson Palmieri in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, mentre è pronto un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione per il giocatore.

Questo è il primo nodo da sciogliere perché l’esterno ex Roma chiede 4 milioni di euro di ingaggio. Da capire anche se il Chelsea accetterà la formula scelta dal Napoli per acquistare Emerson Palmieri. Ecco perché risulta importante l’incontro di oggi, in cui si chiariranno vari aspetti e verrà presentato il progetto tecnico del Napoli. Il giocatore può essere una valida pedina sulla fascia sinistra di difesa, dove Giuntoli sta provando a piazzare Ghoulam. L’algerino ha un ingaggio molto alto per questo fatica a trovare una squadra, soprattutto dopo i due brutti infortuni che ha subito. La risoluzione del contratto sembra essere la strada migliore per riuscire quantomeno a liberarsi dello stipendio da oltre 3 milioni di euro a stagione.

Con Ghoualm via, il Napoli si andrà a concentrare su Emerson Palmieri. Anche se sulla sinistra, secondo quanto riferito da Ciro Venerato, il Napoli ha praticamente già preso Karbownik. L’esperto di mercato della Rai ha più volte affermato che l’affare è praticamente chiuso. Il Napoli, però, ha bisogno di cedere per far quadrare i conti, facendo cassa con Koulibaly e Milik ripartirebbero le entrate e sarebbe completata la squadra di Gattuso.