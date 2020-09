De laurentiis punge il governo: “Mercato Napoli? Chiedetelo a Conte”

Aurelio De Laurentiis lancia una frecciata al governo ed al Premier Giuseppe Conte alla riunione di Lega, in cui si è parlato di diritti tv.

La riunione di Lega ha dato il via libera ad una svolta storica per la gestione dei diritti tv. Protagonista il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che da tempo stava lavorando per gestire il prodotto calcio attraverso una media company creata proprio dalla Lega.

Il patron azzurro all’uscita dall’assemblea ha anche parlato delle trattative in corso: “Mercato del Napoli? Dovreste chiederlo a Conte, ma non al tecnico dell’Inter, ma a quello del governo“. Chiaro il riferimento al premier Giuseppe Conte. De Laurentiis ha anche fatto sapere che per quanto riguarda la cordata dei fondi di private equity che entreranno nella media company della Lega, sarà scelta in un’altra assemblea, di cui non si conosce ancora la data. Le parole di De Laurentiis dirette al primo ministro Conte, sono relative alla volontà del governo di non riaprire gli stadi. Molti club di Serie A chiedono di avere almeno in parte gli impianti aperti, rispettando le distanze di sicurezza ed i protocolli.

Da questo punto di vista da parte di Conte non c’è stata alcuna apertura. Anzi recentemente il premier ha fatto sapere che i tempi per la riapertura degli stadi non sono ancora maturi.