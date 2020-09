Calciomercato – Giulini blinda Nandez: “Non andrà al Napoli”

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini blinda i suoi gioielli tra cui Nahitan Nandez entrato in orbita Napoli dopo l’addio di Allan.

Secondo quanto ammesso dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini nessun calciatore importante lascerà la Sardegna. Parlando all’Ansa il patron blinda i suoi gioielli come Pavoletti: “Non è in vendita” e secondo il presidente con lui in campo il Cagliari avrebbe “avuto una migliore posizione di classifica“. Smentita anche la possibile cessione di Nandez. Il centrocampista è stato accostato al Napoli che cerca un centrocampista per sostituire Allan. Secondo indiscrezioni di mercato a frenare la trattativa c’è anche una richiesta economica troppo elevata fatta dal Cagliari per calciatore. Giulini per Nandez avrebbe chiesto infatti 35 milioni di euro.

Soldi che il Napoli non intende spendere, almeno non per il centrocampista del Cagliari. Al momento una delle ipotesi più accreditate è quello di Szoboszlai, mentre resta ancora in piedi la possibilità di trovare un accordo con la Roma per Veretout.