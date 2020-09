Carraro contro la Juventus: “Agnelli dica la verità, gli scudetti sono 36”

Franco Carraro ex presidente della Figc non usa mezzi termini quando parla degli scudetti della Juventus e di Andrea Agnelli.

“Gli scudetti della Juventus sono 36 punto e basta” sono le parole usate da Franco Carraro per parlare della questione Calciopoli e dei titolo ‘orgogliosamente’ esposti allo Stadium dai bianconeri. Quegli scudetti sono stati revocati alla società di Andrea Agnelli. L’ex presidente della Figc ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli non usa mezze misure e dice: “La Juventus è una società straordinaria ma ha fatto un film tutto suo“. Si è discusso più volte di quei titoli esposti, nonostante la revoca, ma nessuno mai è intervenuto per rimuovere una storia cancellata da sentenze di tribunale.

Franco Carraro è lapidario sugli scudetti della Juventus e sottolinea: “Federazione e Juve hanno fatto una transazione, diminuendo la pena ai bianconeri. Di fatto la società ha accettato la pena e non ha fatto ricorso al Tar o al Consiglio di stato, nonostante potesse farlo. La sentenza è frutto di un accordo coi legali della stessa Juve“. Secondo Carraro questa è la “verità. Il resto sono chiacchiere. Dico questo – conclude – rispettando Angelli, ma sbaglia se dice che gli scudetti della Juve non sono 36“.