Crollo Napoli e pareggio ‘amaro’ in casa del Bologna. Finisce 2-2 al Dall’Ara

Una carrellata di gol ed un pareggio amaro tra Bologna e Napoli al Renato Dall’Ara. Azzurri a quota 87 punti.

Un pareggio amaro per il Napoli di Luciano Spalletti che, in doppio vantaggio di due reti targate Osimhen, si fa rimontare in soli quarantacinque minuti dagli uomini di Thiago Motta.

Bologna che prova a farsi vedere in avanti fin dai primi minuti con una sventagliata di Barrow per Aebischer che non impensierisce minimamente la retroguardia azzurra. Si gioca da entrambe le parti con diversi duelli dalle parti di Skorupski con la ‘sorpresa’ in attacco Zerbin a duello con Cambiaso, ma il terzino non si fa cogliere impreparato.

A rompere il ghiaccio sono gli azzurri con il ‘solito’ Victor Osimhen che realizza il gol del vantaggio dopo soli quattordici minuti dal fischio d’inizio, rete gentilmente concessa su ‘invito’ del portiere del Bologna, Skorupski, che con un’ingenuità ha regalato il pallone al nigeriano che non ha fatto altro che insaccarla in rete a porta sguarnita. 38 presenze e 29 reti (24 in campionato, 5 in Champions).

Colpo preso dagli uomini di Thiago Motta che provano a reagire con Barrow che, innescato da Arnautovic, si accentra ma calcia largo sul fondo. Sono ancora gli azzurri al 34′ a rendersi pericolosi con un lancio in profondità per Osimhen, che impegna Skorupski, ‘aiutato’ poi anche dalla conclusione di Zerbin che non coglie impreparato il portiere dei padroni di casa.

Bologna che parte in avanti nella seconda frazione di gara con un grande stacco di Aebischer sul traversone di Barrow, colpo che esce di poco a lato. Si ripete ancora il Bologna qualche minuto dopo con l’incursione di Arnautovic e la conclusione che termina larga.

E’ però il Napoli a colpire per la seconda volta con la 25esima rete di Osimhen, un diagonale destro che non lascia scampo a Skorupski. E’ 0-2 al 54′.

Azzurri in assedio, dapprima con lo scatto in profondità del nigeriano e la conclusione di diagonale che non inquadra l’angolino della porta dei padroni di casa, poi con il destro di Zerbin che impegna, ma non ‘trafigge’ Skorupski che salva ancora il risultato.

Bologna che trova la rete dell’1-2 al 63′ con il sesto segno stagionale dello scozzese Ferguson che fa letteralmente impazzire i supporters di casa. Gli uomini di Thiago Motta sembrano ‘rianimati’ dopo la rete dello scozzese che porta animo in squadra alla ricerca del gol del pareggio.

A far venire i brividi agli azzurri è Sansone che, servito dal subentrato Zirkzee, conclude ma spara alto sprecando quella che poteva essere l’occasione per ristabilire la parità. Ci prova anche Cambiaso all’82’ con una conclusione dalla distanza che esce di poco a lato della porta difesa da Gollini.

Il clamoroso arriva all’84’ con la rete del pareggio firmata De Silvestri, rete che fa esplodere lo stadio Renato Dall’Ara. Uno stacco altissimo del giocatore rossoblù che sovrasta la difesa e beffa Gollini per la rete del 2-2. Felsinei alla ricerca del gol della vittoria e pericolosi nei minuti di recupero con la sterzata di Zirkzee che si stampa a lato della porta azzurra. Bologna in gol all’ultimo minuto di recupero con Sansone, ma rete annullata per fuorigioco.

Finisce 2-2 tra Bologna e Napoli con gli azzurri che sprecano una buona occasione e portano a casa un solo punto salendo a quota 87.

Bologna-Napoli 2-2, il tabellino

MARCATORI: 14′, 54′ Osimhen (N), 63′ Ferguson (B), 84′ De Silvestri (B),

BOLOGNA (4-3-3): Skorupsky; Posch (74′ De Silvestri), Bonifazi (74′ Medel), Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Aebischer (60′ Sansone), Arnautovic (60′ Zirkzee), Barrow (60′ Moro). A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Moro, Sansone, Zirkzee, Medel, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri. All. Motta

NAPOLI (4-3-3): Gollini, Bereszynski, Rrahmani, Minjae (79′ Juan Jesus) Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski (87′ Gaetano), Zerbin (79′ Zedadka), Osimhen (68′ Simeone), Kvaratskhelia (68′ Raspadori). A disposizione: Meret, Marfella, Demme, Juan Jesus, Simeone, Di Lorenzo, Zedadka, Ostigard, Raspadori, Ndombele. All. Spalletti