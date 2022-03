Napoli, secondo in una classifica speciale

Il Napoli è al secondo posto nella speciale classifica OPTA per gli “Expected Goals”, ossia, le occasioni da gol potenzialmente avute da un singolo giocatore

Il rendimento del Napoli in questo campionato può essere considerato buono. Gli azzurri sono secondi in classifica a soli tre punti dal Milan capolista a otto giornate dalla fine. Il Napoli per gli Expected Goals è secondo anche nella speciale classifica calcolata da Opta.

Gli “Expected Goals”,cercano di rappresentare il potenziale offensivo prodotto da una squadra in una determinata partita o le occasioni da gol potenzialmente avute da un singolo giocatore. Il numero di xG (come vengono abbreviati) traduce i gol che ci si sarebbe aspettato che quella squadra o quel giocatore segnasse.

Gli Expected Goals chiamati anche “xG”, viene misurata la qualità di un’occasione da rete, calcolando la probabilità effettiva che questa si tramuti in gol, analizzando una serie di fattori. Opta ha analizzato i dati relativi agli Expected Goals e ha stilato la classifica della Serie A in base a questi dati:

LA CLASSIFICA VIRTUALE DI SERIE A (secondo gli xG)