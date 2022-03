Sconcerti su Juve-Napoli: “Partita falsata, cosa sgradevole. Si può andare verso la sconfitta…”

Mario Sconcerti parla del deferimento di Aurelio De Laurentiis e Raffaele Canonico, in riferimento alla partita Juve-Napoli del 6 gennaio. Un provvedimento quello della procura federale, arrivato 3 mesi dopo il match, ma che sta facendo tantissimo rumore.

Secondo la procura Rrahmani, Zielinski e Lobotka hanno violato la quarantena, per questo è scattato il deferimento del presidente del Napoli e del medico sociale. Sulla questione prende posizione anche Mario Sconcerti che su Juve-Napoli dice: “E’ una cosa abbastanza sgradevole. Oltre al rischio forse scampato, la partita è stata falsata. Se ci sono tre giocatori che non dovevano giocare, si può andare verso lo 0-3 a tavolino. Sarebbe un punto in meno e sarebbe grave“.

Ma la sconfitta a tavolino per il Napoli è scongiurata, come spiegato dall’avvocato Afeltra. Resta comunque una decisione che ha lasciato tutti sorpresi, quella del deferimento di De Laurentiis e Canonico, visto l’estremo ritardo con cui è arrivata. Ma visto che sono passate in sordina cose molto importanti come ad esempio il caso Suarez, giusto per citarne una a caso. La sensazione è che quando si tratta di Napoli, ma anche di De Laurentiis che ha uno scontro aperto con Gravina, si faccia sempre qualcosa in più, ma ovviamente questa può restare solo una semplice sensazione.