Napoli scatenato, tentativo per Cambiaghi
Il Napoli continua a muoversi sul mercato per completare l’organico a disposizione di Antonio Conte. Dopo aver raggiunto l’accordo con il Verona per Giovane, il club azzurro valuta nuovi innesti offensivi e guarda con attenzione alla corsia di sinistra. Tra i profili monitorati c’è Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna.
Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha inserito il classe 2000 nella propria lista di obiettivi, pur consapevole delle difficoltà dell’operazione. L’intenzione è quella di rinforzare il reparto offensivo con un esterno in grado di garantire corsa, intensità e soluzioni tattiche diverse, caratteristiche che Cambiaghi ha mostrato con continuità.
Secondo quanto racconta ancora Gianluca Di Marzio, la concorrenza non è l’ostacolo principale: è il Bologna, infatti, a non fare sconti per il cartellino del giocatore. La società rossoblù considera Cambiaghi un elemento importante nel progetto tecnico di Italiano e non è orientata ad aprire a formule favorevoli.
Al momento, come sottolinea Gianluca Di Marzio, appare difficile immaginare un’operazione strutturata su basi simili a quella che ha portato Giovane dal Verona al Napoli. Gli azzurri ci proveranno, ma serviranno condizioni diverse per arrivare a una chiusura positiva.