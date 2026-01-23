Corriere dello Sport: “Giovane Napoli”
Si accende il mercato offensivo del Napoli. Due operazioni in uscita sono state definite, una in entrata è ormai in dirittura d’arrivo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la copertina del momento è tutta per Giovane, jolly offensivo classe 2003 destinato a ravvivare un reparto che nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità e brillantezza.
La trattativa con il Verona è in fase di chiusura: il direttore sportivo Manna sta lavorando agli ultimi dettagli anche con il calciatore per provare a metterlo a disposizione di Conte in tempi strettissimi, già prima della sfida di domenica contro la Juventus. Secondo quanto riferisce ancora Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, l’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro.
A dare il via al mercato, però, sono state le cessioni. Lucca è partito da Capodichino in direzione Nottingham, dove diventerà ufficialmente un giocatore del Forest, mentre Lang ha raggiunto Istanbul per iniziare la sua nuova avventura con il Galatasaray. Come sottolinea il Corriere dello Sport attraverso l’analisi di Fabio Mandarini, il feeling tecnico con Conte non è mai realmente scattato e il rendimento di entrambi è rimasto sotto le aspettative.
Le formule sono identiche: prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto. Il Nottingham ha fissato quello di Lucca a 35 milioni, il Galatasaray quello di Lang a 30. Due addii che lasciano vuoti pesanti, soprattutto in una fase delicata della stagione, come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, con una panchina corta e numerose assenze.
Ora le priorità sono chiare. Il Napoli deve coprire i buchi lasciati dalle partenze e valutare le conseguenze dell’infortunio di Neres. Il brasiliano ha riportato un problema alla caviglia sinistra e rischia un lungo stop: sono ore decisive per capire se si procederà con una terapia conservativa o con l’intervento chirurgico. «Ha avuto un problema al tendine, sono cose inspiegabili», ha spiegato Conte.
Sul tavolo restano diverse riflessioni tattiche. Il club valuta una lista di esterni che comprende Ezzalzouli, Boga, Sancho e Maldini, ma molto dipenderà dalle scelte di modulo dell’allenatore. Le valutazioni sono in corso, l’elenco può cambiare. Una certezza, come ribadisce il Corriere dello Sport a firma Fabio Mandarini, resta una sola: Giovane.