Napoli, preso Giovane
Il Napoli affonda il colpo e chiude per Giovane. L’attaccante classe 2003 sarà un nuovo rinforzo a disposizione di Antonio Conte, con un’operazione definita in ogni dettaglio. Come riferito da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, la cifra complessiva dell’affare è di 20 milioni di euro, con intesa raggiunta anche sulle modalità di pagamento e nessun intoppo residuo tra le parti.
La Lazio è rimasta in corsa fino all’ultimo, ma l’irruzione decisa del Napoli ha fatto la differenza. Secondo quanto racconta ancora Alfredo Pedullà, il club azzurro ha accelerato nelle ultime ore, chiudendo la pratica e superando definitivamente la concorrenza biancoceleste. Un investimento importante su un profilo giovane e di prospettiva, perfettamente in linea con le idee tecniche del nuovo corso guidato da Conte.
Nel frattempo, si chiude un altro capitolo legato agli azzurri. Lang, ex Napoli, è atterrato a Istanbul per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con il Galatasaray. Ai media turchi, come riportato da Alfredo Pedullà, l’esterno ha rilasciato le prime dichiarazioni appena arrivato in Turchia: «Fisicamente sto bene. Sono molto felice di essere qui. Il Galatasaray è un club molto grande. I tifosi hanno inviato molti messaggi su Instagram. La cosa che mi ha colpito di più è stata la dimensione del club».
Un’uscita che libera spazio e risorse, mentre il Napoli guarda avanti. E, come sottolinea ancora Alfredo Pedullà, l’arrivo di Giovane rappresenta un tassello importante nella costruzione dell’attacco azzurro per il presente e per il futuro.