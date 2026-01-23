Corriere dello Sport: “Conte sfida il passato per il futuro Champions”
Quattro giorni per giocarsi prima molto e poi tutto. Il Napoli entra nella settimana decisiva della stagione con due appuntamenti che pesano come macigni: domenica lo scontro diretto di campionato contro la Juventus, mercoledì l’ultimo, disperato assalto ai playoff di Champions League contro il Chelsea. Un doppio bivio raccontato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che fotografa una squadra stremata ma ancora aggrappata alle proprie ambizioni.
Il pareggio di Copenaghen, in undici contro dieci, è stato il simbolo di un’edizione europea deludente per risultati e avversari affrontati. Ma il passato, come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, torna prepotente anche nella figura di Antonio Conte: ex bandiera della Juventus e vincente in Inghilterra con Premier League e FA Cup, ora chiamato a sfidare i fantasmi della sua storia recente e lontana.
Il Napoli paga uno stress psicofisico enorme, figlio di una lunga serie di impegni affrontati quasi sempre con gli stessi uomini. Basti pensare che quella dello Stadium sarà la ventunesima partita consecutiva per Hojlund, ventidue considerando lo spareggio mondiale Scozia-Danimarca. Come evidenzia il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Fabio Mandarini, la rosa corta è diventata una zavorra pesante proprio nel momento chiave della stagione.
Le partenze di Lucca e Lang, diretti rispettivamente a Nottingham e Istanbul, hanno svuotato ulteriormente una panchina già ridotta all’osso. Contro la Juventus sono in dubbio Anguissa e Meret, mentre mancheranno De Bruyne, Gilmour, Neres, Politano e Rrahmani. Congelate anche le uscite di Ambrosino e Marianucci, bloccate dalla carenza di alternative. Un’emergenza totale, mitigata soltanto dal rientro di Mazzocchi rispetto alla trasferta di Copenaghen.
Ora il Napoli dovrà fare di necessità virtù in attesa del mercato. Il primo rinforzo, Giovane, è quasi definito, ma non basterà. Eppure, come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la squadra è chiamata a reagire subito: Juve-Napoli vale punti pesantissimi nella corsa Champions. Gli azzurri sono a -6 dall’Inter capolista e a +4 sulla quinta posizione, occupata proprio dalla squadra di Spalletti, anch’essa impegnata in un delicato incrocio europeo.
Il morale sorride più a Torino, rinvigorita dalla vittoria con il Benfica e dalla certezza dei playoff. Conte, invece, può solo sperare nei suoi uomini e in qualche risultato favorevole dagli altri campi, in vista della sfida contro il Chelsea. Due trappole, due notti decisive. E il passato che torna a bussare.