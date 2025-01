Napoli, rimonta show a Bergamo: Lukaku stende l’Atalanta, Conte vola a +6

Vittoria spettacolare degli azzurri al Gewiss Stadium: sotto di due gol, ribaltano il risultato con Politano, McTominay e il belga. Prima gioia dopo l’addio di Kvara.

Il Napoli di Antonio Conte ha conquistato una vittoria fondamentale al Gewiss Stadium, superando l’Atalanta per 3-2 dopo una rimonta straordinaria. La squadra azzurra, alla prima uscita dopo la cessione di Kvaratskhelia, ha mostrato un carattere d’acciaio ribaltando il doppio svantaggio iniziale.

La Dea era passata in vantaggio con le reti di Retegui e Lookman, facendo temere un replay del match d’andata al Maradona. Ma il Napoli ha reagito con forza: prima Politano ha accorciato le distanze, poi McTominay ha trovato il pareggio, fino al colpo di testa decisivo di Romelu Lukaku nei minuti finali.

Per l’Atalanta di Gasperini si tratta della prima sconfitta casalinga dal 24 settembre, un ko che la fa scivolare al terzo posto a -7 dalla vetta. Gli azzurri, invece, allungano in classifica portandosi a +6 sulla seconda, in una serata che potrebbe risultare decisiva per il campionato.