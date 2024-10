Napoli, idea Bijol in difesa: l’Udinese lo valuta 15 milioni

La dirigenza azzurra si prepara a rinforzare la difesa in vista del mercato di gennaio, con il giovane Jaka Bijol nel mirino.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli, attuale capolista della Serie A, non si accontenta dei risultati ottenuti finora e inizia a pianificare il mercato di gennaio. Secondo le ultime notizie, il club azzurro è particolarmente interessato a Jaka Bijol, difensore centrale dell’Udinese e della nazionale slovena.

A sole sette giornate dall’inizio della stagione, il Napoli si trova davanti a tutte in classifica, ma la dirigenza, guidata da Aurelio De Laurentiis, è consapevole dell’importanza di rinforzare ulteriormente la rosa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli sta cercando un difensore con esperienza e versatilità. “Rafa Marin non è ancora pronto per un ruolo da titolare, mentre Juan Jesus può solo tamponare l’emergenza”, si legge nel report.

Jaka Bijol, 25 anni, è visto come un potenziale rinforzo ideale. Il suo valore di mercato è attualmente fissato intorno ai 15 milioni di euro. La società partenopea potrebbe reperire i fondi necessari tramite la cessione di un altro calciatore, in particolare Folorunsho, che ha attirato l’interesse della Lazio.

Bijol, che ha già accumulato esperienza nel calcio italiano dopo tre stagioni in Serie A, è noto per la sua capacità di adattarsi a diversi moduli difensivi, sia a tre che a quattro. Inoltre, il suo passato al Cska Mosca, e palchi internazionali come Champions League ed Europa League, lo rendono un giocatore esperto e affidabile. Ecco quanto si legge:

“La valutazione di Bijol è intorno ai 15 milioni, che magari il Napoli potrebbe reperire con la cessione di Folorunsho (la Lazio è tornata in pressing). Lo sloveno è alla terza stagione in Italia, può giocare sia nella difesa a tre (da centrale o braccetto) sia nella difesa a quattro. È uno dei pilastri della sua nazionale e in passato, negli anni passati al Cska Mosca, ha giocato sia in Champions sia in Europa League”.