GAZZETTA – Napoli, il Psg tenta Koulibaly, rispunta Maksimovic

Il PSG pensa a Koulibaly, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, riporta le ultime sui movimenti del Napoli, in particolare, il quotidiano sportivo si sofferma sul difensore senegalese.

IL PSG PENSA A KOULIBALY

“Da Parigi trapela un’indiscrezione secondo la quale il Psg avrebbe puntato su Kalidou Koulibaly per sostituire Sergio Ramos, il cui infortunio ha tempi di recupero piuttosto lunghi. Voci, ovviamente, che da sole bastano per irrigidire l’ambiente napoletano, preoccupato di poter perdere uno dei suoi due giocatori più rappresentativi. In sede, tuttavia, non è arrivata nessuna offerta anche perché il cartellino del difensore senegalese ha un costo che si aggira intorno ai 50 milioni. È vero che Aurelio De Laurentiis ritiene tutti cedibili, ma non per questo è disposto a svendere.

Pochettino è consapevole che per avere Koulibaly dovrà convincere il suo presidente ad un ulteriore sforzo dopo quelli fatti già per Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Ramos e Messi. Insomma, Luciano Spalletti è destinato a patire fino all’ultimo minuto di questa sessione di mercato, non avendo certezze sui giocatori che cominceranno con lui la stagione“.

NAPOLI, SPUNTA MAKSIMOVIC

La Gazzetta aggiunge: “Con il trasferimento di Luperto all’Empoli, i centrali a disposizione dell’allenatore sono tre, Koulibaly, Manolas e Rrahmani. Il greco è fermo per un risentimento muscolare e oggi non parteciperà all’ultima amichevole, contro il Pescara, che chiuderà la seconda parte del ritiro. Per Manolas c’è l’interessamento dell’Olympiacos, che sarebbe pronto ad offrire dieci milioni di euro per il suo cartellino. Insieme a Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, al centro giocherà la coppia Rrahmani-Koulibaly. Spalletti, comunque, vorrebbe che i centrali in organico fossero4e, dunque, ne manca uno. Idea di ritorno In questi giorni per Nikola Maksimovic . Il difensore ha fatto sapere che tornerebbe volentieri in azzurro“.