Napoli, patto scudetto nello spogliatoio dopo Verona: Un solo obiettivo per gli azzurri

Nuovo patto scudetto per il Napoli, gli azzurri dopo la vittoria di Verona vogliono perseguire un solo ed unico obiettivo.

La vittoria di Verona ha dato nuovamente fiducia al Napoli, che aveva perso certezze dopo la sconfitta casalinga contro i rivali del Milan. Gli azzurri credono ancora nella vittoria del campionato e, come riportato da Tuttosport, avrebbero sottoscritto un nuovo patto scudetto nello spogliatoio. Abbia un solo obiettivo per queste ultime 9 giornate di campionato. I partenopei credono allo scudetto tanto da sottoscrivere un patto interno.

“E’ stato sottoscritto un patto nello spogliatoio del Napoli, prendere nelle ultime 9 giornate gli stessi punti dei primi 9 turni di questa Serie A. Cioè 25 (8 vittorie ed il pareggio in casa della Roma), con gli azzurri che chiuderebbero a quota 85 punti. Ora che la zona Champions è ormai prossima (gli azzurri dovrebbero perdere 9 punti nelle ultime 9 gare per permettere all’Atalanta di rientrare in gioco), la squadra di Spalletti vuole divertirsi fino alla fine, tenendo sotto scacco le due milanesi”.